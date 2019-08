Verdi-Torino, si lavora per l'accordo col Napoli: possibile nuovo contatto De Laurentiis-Cairo per chiudere l'affare

Calciomercato Napoli - Alle porte c’è una settimana che potrebbe essere molto importante per il mercato del Torino. Si ripartirà prima di tutto dall’attaccante del Napoli Simone Verdi, la prima scelta per consegnare a Mazzarri quella pedina di qualità in attacco. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

Verdi-Torino

“Con il Napoli si lavora per trovare un accordo, un’intesa esiste da tempo con il giocatore: nei prossimi giorni un contatto tra Cairo e De Laurentiis potrebbe orientare la trattativa. Non solo Verdi. È tornato sul tavolo il nome di Domenico Berardi sul quale Mazzarri aveva fatto una riflessione una ventina di giorni fa. Oggi non c’è una trattativa, ma è un’idea. Seppur complicata, perché il Sassuolo lo valuta 40 milioni”