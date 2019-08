Verdi-Torino, CorSport: Cairo e De Laurentiis hanno trovato un accordo, solo una cosa sbloccherà l'affare

L’attaccante de Napoli Simone Verdi è stato promesso al Torino. La storia è nota, va avanti da un bel po’, non viene mai archiviata come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Cairo e De Laurentiis hanno parlato e trovato anche un accordo per Verdi (dieci milioni di prestito, dieci di riscatto tra due anni oppure il 50% a testa della futura prevendita, entro il 2021). Ma per far verificare la cessione, altre cose devono (dovrebbero) succedere: per esempio che al Napoli arrivi un attaccante o James Rodriguez. Le entrate hanno bloccato le uscite e Verdi per il momento rimane lì dov’è, ad annusare l’aria”