Da Bergamo - Verdi irraggiungibile per l'Atalanta! L'attaccante andrà al Torino per 25 milioni

Mercato Napoli - Irraggiungibile, a meno di un importante sacrificio economico. Il Corriere di Bergamo parla di Simone Verdi, che è stato a lungo l’obiettivo numero uno dell'Atalanta. Secondo l'edizione odierna il calciatore andrà al Torino, che ha proposto 20 milioni più 5 di bonus, cifre che i nerazzurri non vogliono spendere per un attacco già fin troppo competitivo. Quindi, non sarà Simone Verdi l'acquisto dell'Atalanta per la Champions League, ma chiunque arriverà, sarà quasi certamente in prestito con diritto di riscatto.