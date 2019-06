Forcing finale della Samp per Verdi: ADL apre alla cessione, già fissata la cifra dell'addio

Calciomercato Napoli, continua il pressing della Sampdoria nei confronti di Simone Verdi. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive a riguardo

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi su Verdi

"Non è un mistero che le prime scelte per DiFra siano Domenico Berardi e Simone Verdi, ma le richieste dei due club proprietari dei cartellini (il Sassuolo ha sparato altissimo per il primo: oltre quaranta milioni, mentre la richiesta di De Laurentiis parte da circa venti milioni) frenano in partenza le possibili trattative. Non è da escludere, però, che – come già avvenuto sul mercato dell’estate scorsa – la Samp continui a monitorare la situazione per verificare se nelle prossime settimane i due club intendano abbassare le loro pretese: va considerato che ci sono davanti ancora oltre due mesi di mercato, e il club potrebbe puntare magari sull’alternativa di un prestito"