Verdi-Samp, per Di Francesco è la priorità: Malinovskyi in stand-by, ma servono almeno 20mln

E’ di ieri la notizia che Ruslan Malinovskyi, 26 anni, centrocampista ucraino, è finito in stand by. Con il Genk, club d’appartenenza c’è già un accordo sulla base di 12 milioni, ma, su precisa richiesta del nuovo allenatore, prima la Sampdoria preferisce dare l’assalto a Verdi, esterno del Napoli, valutato attorno ai 20 milioni, considerato da Di Francesco una priorità assoluta. Su di lui si concentreranno i principali sforzi, Malinovskyi viene dopo, anche se dovrebbe arrivare per sostituire Praet, su cui il Milan sta cercando d’imprimere un’accelerata, pur sapendo che la Sampdoria chiede per il belga 25 milioni di euro. Lo riporta l'edizione odierna de La Repubblica di Genova.