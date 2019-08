Verdi verso la permanenza! Torino sullo sfondo, 'no' all'estero: il Valencia accontentava il Napoli, le cifre [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Il club azzurro è concentrato sugli addii di Vlad Chiriches e Elseid Hysaj, dopo la cessione di Adam Ounas al Nizza. E proprio l'addio dell'algerino, a meno di clamorose novità in attacco degli ultimi giorni per la squadra di Carlo Ancelotti, sembra spianare la strada alla permanenza di Simone Verdi in maglia azzurra. Col Torino sullo sfondo.

Calciomercato Napoli, Verdi verso la conferma: Toro sullo sfondo

Sì, perchè non è tramontata la pista che lo porterebbe nell'organico di Walter Mazzarri, nel caso in cui il Napoli si muova ancora sul mercato con acquisti in attacco (ipotesi ad oggi difficile, oltre a Llorente il cui posto in lista è liberato dall'uscita di Vlad Chiriches). Ma aumentano consistentemente le percentuali della sua permanenza in azzurro, secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, in un ruolo però che ad uno della qualità di Simone Verdi potrebbe stare un po' stretto, vista soprattutto la sua voglia di giocare con continuità. Ed è per questo che non è da depennare la pista granata, tutto dipenderà dal mercato azzurro delle ultime ore. I granata intanto stanno affondando per Laxalt (oggi le visite mediche) ed è per questo che il tempo stringe, da una parte e dall'altra, e può succedere ancora di tutto.

La verità sul Valencia

E' da depennare invece la pista Valencia: confermato l'interesse del club di Liga per l'attaccante della SSC Napoli, ma secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, è forte la volontà del ragazzo di restare in Italia a giocarsi le sue carte, rilanciarsi dopo l'appannata stagione scorsa. Che sia Napoli o Torino (smentita la voce Fiorentina), il calciatore ha preferito l'Italia all'estero. Il Valencia però faceva gola al club azzurro, l'unica offerta infatti che rispecchiava la cifra richiesta del Napoli per Simone Verdi: 25 milioni di euro.

Simone Verdi e Lorenzo Insigne

L'agente è stato avvistato in città nei giorni scorsi, l'attaccante dopo un ottimo precampionato sta bene ed è pronto a tornare protagonista. Chissà che non possa incidere anche l'ottimo rapporto creatosi con il sempre più capitanoLorenzo Insigne nel rilancio di Verdi che attende di conoscere, con certezza, il suo futuro: a tinte azzurre al momento, ancora con qualche minima sfumatura di granata...

di Manuel Guardasole

RIPRODUZIONE RISERVATA ©