Valzer di ali: Verdi e Ounas pronti a partire, De Laurentiis incasserebbe un tesoretto di 40 milioni

Ultimissime calcio Napoli - Cessioni Ssc Napoli, Giuntoli deve capire chi può far ancora parte del progetto e chi no. E quale giocatore possa avere appetibilità sul mercato. A tal proposito ci potrebbe essere un gruzzoletto che arriva dal mercato in uscita per due pedine: Verdi ed Ounas.

Calciomercato Napoli, possibile tesoretto da due cessioni

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, i due potrebbero lasciare Napoli e rappresentare entrate per circa 40 milioni di euro. Confermato invece Younes, dallo stesso Carlo Ancelotti che ne apprezza le doti e il potenziale.