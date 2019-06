Verdi-Mario Rui al Torino, Tuttosport: l'attaccante ha già dato disponibilità, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa

Possibile affare di mercato tra Napoli ed il Torino? Secondo quanto risulta a Tuttosport, che ne parla nell’edizione odierna del quotidiano, le due parti si sarebbero già sentite. Anzi, il Torino ha chiesto prima il terzino sinistro portoghese Mario Rui e poi l’attaccante Simone Verdi.

“Simone Verdi avrebbe, addirittura, già dato la disponibilità all’eventuale trasferimento. Nel Toro giocherebbe con continuità e a Napoli gli hanno parlato benissimo di Mazzarri. Soltanto un anno fa, per acquistarlo, De Laurentiis versò al Bologna 25 milioni, una cifra importante, guarda caso la stessa che il Toro chiede per Baselli. Mario Rui, invece, costa 13 milioni. E a questo punto Cairo vorrebbe inserire tutti e due i giocatori in un colpo solo nella trattativa col Napoli”