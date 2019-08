Verdi al Torino, TuttoSport: Manca solo l'annuncio ufficiale! Esordio coi Wolves, due modalità per il pagamento

"Per Verdi manca solo più l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare in settimana". A riferirlo è l'edizione odierna di TuttoSport che aggiunge: "L’accordo verbale tra le due società è stato raggiunto da alcuni giorni ma De Laurentiis ha chiesto qualche giorno di tempo per chiudere l’operazione Lozano con il Psv o quella di James con il Real Madrid".

Calciomercato Napoli, accordo totale col Torino per Verdi

L’operazione è stata confezionata anche nei particolari. E così Walter Mazzarri potrebbe averlo a disposizione per la grande sfida con il Wolverhampton in programma a Torino (andata) il 22 agosto. Per quella occasione, considerando che Verdi ha svolto tutta la preparazione con Ancelotti disputando anche le amichevoli, sarebbe pronto per essere utilizzato in una sfida importantissima che può portare definitivamente il Toro nell’Europa che conta. Con lui, inutile nasconderlo, il Toro diventerà ancora più forte. Del resto il napoletano è il giocatore che Mazzarri ha messo in cima alla sua lista preferenziale. E sarà accontentato.

Verdi-Torino, le cifre e la formula concordata Cairo-ADL