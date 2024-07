Venezia, il dt Molinaro: "Tessmann-Napoli? Piace un po' a tutti, è un centrocampista moderno! Ecco quali ruoli può fare"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore tecnico del Venezia Cristian Molinaro, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Promozione in Serie A? Abbiamo costruito qualcosa di importante, dobbiamo continuare a lavorare perchè la categoria della Serie A non è semplice ma abbiamo gli strumenti per lavorarci.

Buongiorno? Quando ero al Torino lo ricordo acerbo, ma le avventure a Carpi e Trapani hanno indirizzato una sua crescita costante, al Torino ha dimostrato di essere un giocatore fondamentale: ha meritato l’attenzione del commissario tecnico Spalletti, ho lavorato con Conte ai tempi del Siena e con lui Buongiorno può ulteriormente crescere e dimostrare di essere un profilo di alto livello.

Tessmann ed il suo futuro? Ad oggi ci sono state chiacchierate interlocutorie, è un giocatore che aveva fatto vedere le sue qualità già in America: ha accusato un po’ l’avvio con il calcio europeo, insieme a Vanoli si è fatto un percorso da mezz’ala e con l’infortunio di Jajalo ha cambiato passo. Ha avuto una grande crescita, è uno dei giocatori più talentuosi che abbiamo. Piace al Napoli? Piace un po’ a tutti, è un centrocampista moderno con fisicità, velocità con e senza palla. Anche in fase di impostazione è migliorato molto, due anni fa ha preso le redini del centrocampo mostrando l’attitudine giusta”