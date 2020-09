Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli ha bloccato Sokraits in caso di cessione di Koulibaly, il Napoli ancora non ha liberato il calciatore dell'Arsenal, è ancora lì in sosepso e quindi il Napoli può ancora cedere Koulibaly. Non ci sono offerte ufficiali, ma solo tante telefonate di trattative".