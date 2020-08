RAI - Il Napoli ha preso Gabriel, trovati tutti gli accordi! Koulibaly verso l'addio, solo dopo ci sarà l'annuncio del giovane brasiliano

"Il Napoli ha preso Gabriel dal Lille, seconda operazione dopo quella Osimhen. Tesoretto da 165 milioni? Forse sono cifre al netto, non credo che il Napoli cederà tutti i suoi giocatori per quanto chiede. La partenza per Koulibaly la do ormai quasi per certa, con Gabriel tutti gli accordi sono stati trovati e l'operazione verrà ufficializzata solo dopo la partenza del senegalese. Gattuso ha richiesto esplicitamente il brasiliano perchè lo ritiene un giovane Albiol, capace di guidare la linea difensiva come faceva lo spagnolo".