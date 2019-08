Venerato: "Icardi? Wanda ha la strategia per portarlo alla Juventus! A settembre contatto con l'agente di Milik per rinnovare"

Ciro Venerato, durante il microfono aperto di Sportiva, ha risposto alle domande in diretta degli ascoltatori di Radio Sportiva. Ecco le sue considerazioni.

Su Icardi: "Lui sta aspettando la Juve. Il perdurare della situazione è legato a questo piuttosto che al restare all'Inter. Il Napoli resta sullo sfondo e proverà comunque a convincere il calciatore. Wanda Nara è in gamba, gli affari li sa fare. L'atteggiamento spesso inteso come fallace ha forse una strategia ben mirata per portare Icardi alla Juventus"

Su Milik: "Lo scorso anno ha giocato titolare, a fine mercato ci sarà un nuovo contatto con il procuratore per il rinnovo. Ancelotti crede tanto in lui e lo ritiene adatto al suo gioco. Alcune volte gli si imputa il peso dei gol che fa"