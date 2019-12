Venerato: "Gattuso ha chiesto un regista. Ancelotti non vedeva Tonali per il suo 4-4-2. Idea Torreira se..."

Notizie Calcio Napoli - Il noto giornalista esperto di mercato Ciro Venerato è intervenuto alla trasmissione calcioNapoli24Live, in onda su CalcioNapoli24Tv, soffermandosi su eventuali piani di mercato con l'arrivo di Gattuso sulla panchina del Napoli

"Come cambiano i piani di mercato del Napoli con Gattuso? Un po' cambiano perchè si passerà dal 4-4-2 al 4-3-3, quindi si presuppone un centrocampista in più. Lui ha chiesto un regista, è il minimo che si possa chiedere ad un produttore di film, concedetemi la battuta. Io penso a Torriera perchè mi ricorda un Gattuso giovane. E anche lì bisognerà capire chi allenerà l'Arsenal: magari ci andrà Ancelotti che con Torreira nel 4-4-2 ci fa la trippa. Può essere una idea.

Non credo che il Brescia ceda Tonali, che è un giocatore che piace molto a Giuntoli ma lo vedeva in un centrocampo a tre. Il Napoli alla fine non andò su Tonali questa estate: Ancelotti non lo vedeva nel centrocampo a due. Gattuso invece gioca con un centrocampo a tre: vedremo se il Brescia a gennaio ha ancora qualche possibilità di salvezza, non so se Cellino sarà disposto a cederlo. Poi ci sarà anche qualcosa dall'estero da tener presente. Oppure ci sarà una soluzione interna: direi più Allan che Fabian Ruiz, adattato nel ruolo di regista"