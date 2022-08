Calciomercato Napoli - Novità per quanto riguarda il portiere in casa azzurra, perché è vicino all'addio Nikita Contini. Già scelto il sostituto. Ciro Venerato ne ha parlato nel corso del TG Sport di Rai 2, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Azzurri molto attivi sul mercato, in entrata e in uscita. Il Napoli infatti sta dando in prestito in queste ore il portiere Nikita Contini alla Sampdoria: non appena uscirà lui, e Alex Meret sul quale c'è il Leicester, lo sostituirà Sirigu".