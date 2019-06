Venerato a CN24: "Verdi non sarà a Napoli il prossimo anno, Torino e Sampdoria lo cercano: i dettagli"

Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Verdi? Non credo che sarà a Napoli il prossimo anno. Partirà per Dimaro ma ha mercato: Di Francesco e Mazzarri lo vogliono, il Napoli non vuole darlo in prestito ma cederlo definitivamente. Gli azzurri lo valutano una ventina di milioni".