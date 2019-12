Venerato a CN24: "Torreira-Napoli, doppia formula per chiudere. Vi svelo una frase di Gattuso che ha fatto breccia nei calciatori"

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Molti calciatori sono rimasti colpiti da una frase di Gattuso negli spogliatoi: "Questo è il mio cuore, lo metto a vostra disposizione: sono qui a darvi tutto me stesso, mi aspetto altrettanto tra di voi". E' questo discorso ha fatto breccia nella testa dei ragazzi, soprattutto in Insigne. Il centrocampista di riferimento è Torreira per Giuntoli e De Laurentiis perchè garantirebbe grinta e qualità. Mi arrivano smentite importanti per Ricardo Rodriguez: c'è il gradimento del ragazzo, ma non del Napoli. Cyprien? E' un giocatore seguito e piace al Napoli. Per Torreira il Napoli è disposto a prenderlo o in prestito con diritto oppure prestito per 18 mesi a 3 milioni più obbligo di riscatto intorno ai 27 milioni"