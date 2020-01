Venerato a CN24: "Sì di Amrabat e ottimismo per Lobotka, ma non solo! Diversi incontri per Giuntoli a Milano oggi, i dettagli"

Calciomercato Napoli - Non solo Amrabat per gennaio, il Napoli è ancora ottimista per quanto riguarda Lobotka. Ma non solo, perchè il Napoli si muove con Cristiano Giuntoli che ha avuto diversi incontri a Milano nelle ultime ore.

Calciomercato Napoli, le ultime su Lobotka: filtra ottimismo

Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato della Rai, ha rilasciato alcuni aggiornamenti alla redazione di Calcio Napoli24:

"Non solo il sì di Amrabat: la trasferta milanese di Giuntoli ha fruttato colloqui con vari agenti. Nel mirino, sia terzini sinistri che esterni offensivi europei. Ma per quanto riguarda il centrocampista, prosegue l'ottimismo per Lobotka. Non è escluso che lo slovacco forzi ulteriormente la mano rifiutando nuovamente di scendere in campo con il Celta Vigo. Il ds azzurro, dopo aver fatto scalo a Bologna, ha proseguito in auto verso Napoli. Domani mattina lo attende Gattuso per un nuovo punto sul mercato dopo i vari colloqui meneghini".