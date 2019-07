Venerato a CN24: Rog-Genoa, offerta ufficiale al Napoli! Le cifre del possibile affare

Quale sarà il futuro di Marko Rog, centrocampista del Napoli e della nazionale croata? Il ragazzo nato a Varazdin compirà 24 anni il prossimo 19 luglio, ma non ha vissuto la migliore stagione della sua carriera: dapprima una parte di stagione al Napoli con undici presenze ed un gol, poi la seconda parte al Siviglia in Spagna con tredici presenze in tutto.

Marko Rog, centrocampista del Napoli e della nazionale croata

Rog-Napoli, offerta ufficiale del Genoa

Nelle ultime ore, per Marko Rog si è palesato un interesse molto forte da parte del Genoa, come raccontato a CalcioNapoli24 dal giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato: