Venerato a CN24: "Rinnovi? I ritardi per Maksimovic e gli altri sono relativi a commissioni e diritti di immagine. Pepé chiede più di 10mln"

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Rinnovi? I ritardi per Maksimovic e gli altri sono relativi a commissioni e diritti di immagine, il Napoli è sempre un po’ lento nel mettere assieme tutti i contratti.

Per quanto riguarda Milik, invece, bisogna trovare la quadra sulle valutazioni richieste ed offerte: la distanza non è abissale, attorno al mezzo milione di euro. Non c’è fretta di chiudere da qui a fine mercato: Arek a Napoli senza Icardi ci rimane, e si va avanti assieme.

Pepé? Continua a dire no, anche se il Napoli non molla e non escludo una missione di Giuntoli in Francia per parlare con il papà e l’agente. Però le prime richieste di ingaggio superano i dieci milioni di euro"