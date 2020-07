Venerato a CN24: "Osimhen-Napoli, Giuntoli aspetta il via libera! Nei prossimi giorni cercherà l'accordo col Lille"

Calciomercato Napoli - Aggiornamenti di mercato in casa Napoli, direttamente a CalcioNapoli24 dal giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato:

"Nessun blitz in Francia come si sussurrava, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha seguito la gara di Bergamo nella sua casa partenopea dopo una giornata intensa di mercato con l'entourage di Victor Osimhen, vicinissimo al club partenopeo. In questo fine settimana il ds attende il via libera del nigeriano, poi ad inizio settimana contatterà il Lille per raggiungere l'accordo con il club. Giuntoli ha apprezzato la prestazione del Napoli al di là del risultato, condividendo in pieno l'analisi di Gattuso nel dopo gara"