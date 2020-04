Venerato a CN24: "Napoli su Emerson Palmieri, pronto quinquennale da tre milioni a stagione! Il giocatore ci pensa, da battere Inter e Juve"

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista di Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni circa l'interessamento del Napoli per Emerson Palmieri:

Il Napoli prova a soffiare Emerson Palmieri alla nutrita schiera di pretendenti . Notizia verificata che ha trovato conferme societarie e tecniche. Il brasiliano naturalizzato italiano costerebbe anche meno di ingaggio grazie alla legge fiscale che consente di alleggerire il lordo sui rimpatriati. Giuntoli e Gattuso lo hanno messo al primo posto nella lista dei terzini sinistri. Era un nome top secret. Primi sondaggi con il suo entourage. Il Napoli pronto a offrire 3 milioni di euro netti a stagione per 5 anni. Il giocatore ci sta pensando ma poi bisognerà fare i conti con il Chelsea e la temibile Marina che vanta però buoni rapporti con Aurelio de Laurentiis. Se i blues lo inseriranno nella lista dei cedibili il Napoli farà un'offerta ufficiale. Juve e Inter hanno sondato il brasiliano ma il club azzurro sembra quello più convinto. Il giocatore sta valutando il suo futuro. Se dirà si al Napoli subito dopo il club partenopeo farà prima offerta agli inglesi. Emerson Palmieri va in scadenza nel 2022. O rinnova o tornerà in Italia.