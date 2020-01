Venerato a Cn24: "Muro Giuntoli per Llorente all'Inter! Politano vicino, c'è l'offerta ufficiale"

Calciomercato Napoli - Napoli-Inter, trattative in corso tra le parti. Ecco quanto riferisce Ciro Venerato a CalcioNapoli24: "Prosegue il braccio di ferro tra Giuntoli e l'Inter per Llorente. Il diesse anche oggi pomeriggio è stato perentorio con Marotta e Ausilio. Lo spagnolo non si muove fino a giugno. L'accordo per Politano, che ha già detto sì al Napoli, passa solo vie economiche visto che Allan resterà a Napoli. Giuntoli ha ribadito anche oggi l'offerta ufficiale. 2 milioni più 18 milioni nel 2022 e piu 2 di bonus. Uno facile e l'altro più difficile. Inter orientata ad accettare. Con Giroud pronto a dire sì ai nerazzurri".