Venerato a CN24: "Mertens-Inter, accordo di massima ma non è ancora fatta. Contatti con il Napoli del belga: addio evitabile con un incontro con ADL, tiene banco la questione multe"

"Mertens-Inter, accordo di massima ma non ancora chiuso. Questo trapela da fonti molto attendibili. La proposta è di un biennale da 6 milioni netti a stagione compreso di bonus alla firma. Non distante dall'offerta azzurra che è di un biennale da 4 milioni netti più 2 miloni di bonus alla firma. Forse per questo a Castelvolturno non si danno per vinti. Dries ha avuto contatti con i dirigenti azzurri nelle ultime ore e non ha confermato l'accordo già definito con i nerazzurri. Certo, oggi, Inter nettamente favorita ma il club azzurro, volendo, può ancora provare a far saltare l'accordo tra il belga e il sodalizio meneghino. Ci sarebbe bisogno di un nuovo faccia a faccia con De Laurentiis per evitare il probabile addio. La questione multe tiene ancora banco tra i due. Un rigore societario che non è piaciuto al belga. Gattuso spinge per evitare l'addio ma sa che sarà difficile evitare il divorzio".