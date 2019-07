Venerato a CN24: "James-Napoli, gli azzurri confidano in tre aspetti. Spunta però una telefonata di Simeone al ragazzo"

Ultimissime calcio Napoli - L'esperto mercato di Rai Sport Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CN24 sulla trattativa James Rodriguez al Napoli

Calciomercato Napoli, Simeone chiama James Rodriguez

"Il Napoli non può dettare la linea sugli attaccanti, ma deve adeguarsi alle situazioni. James Rodriguez? Il Napoli spera possa bastare la volontà del calciatore e confida che i Blancos non cedano altro calciatore all'Atletico. Il terzo aspetto sul quale si basa la fiducia degli azzurri è di natura tattica: confidano che James possa scegliere la fantasia di Ancelotti al pragmatismo di Simeone. Il calciatore guarda con interesse all'Atletico e mi risulta che Simeone abbia chiamato il ragazzo così come Ancelotti. Il Napoli non è disponibile a prendere il ragazzo a titolo definitivo, ma è disposto a migliorare la parte economica sempre sulla base del prestito con diritto di riscatto e non obbligo. La voce Atletico non è una speculazione messa in giro da Mendes, ma è un interesse reale"