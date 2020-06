Venerato a CN24: "Insigne-Napoli, non si esclude divorzio in caso di offerta congrua. Lorenzo spinge per rinnovare a tutti i costi: spunta consiglio di Gattuso al calciatore"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24.

Insigne

Insigne-Napoli, le ultime sul rinnovo

"Insigne Napoli. Storia di un rapporto bello ma a volte controverso. Lorenzo ha un contratto in scadenza nel 2022 e vorrebbe allungarlo ed adeguarlo economicamente. Questa è la mission affidata al suo agente Pisacane. Senza escludere la possibilità di un divorzio se arrivasse una offerta congrua per club e giocatore. Anche in questo caso l'appeal e la saggezza di Gattuso potrebbe aiutare la dirigenza ( che nel frattempo sonda Everton, Azmoun e Boga per non farsi cogliere in fallo). Ringhio ha ribadito stima e affetto al giocatore chiedendogli di aspettare e credere nella bontà del lavoro. Un inizio di stagione favorevole renderebbe più facile la trattativa per il rinnovo. Magari gennaio potrebbe essere il mese giusto non certo prima. Tutto molto aperto quindi. Ma i consigli suggeriti da chi ti vuol bene davvero vanno sempre ascoltati"