Venerato a CN24: "Il Napoli prende tempo per Everton: è extracomunitario. Sostituirebbe Younes, ma la priorità è un attaccante per sostituire Mertens o Milik"

Ultime calcio mercato Napoli - Ciro Venerato ha parlato del mercato del Napoli a CalcioNapoli24:

Everton

"Il Napoli prende tempo per Everton. Giocatore seguitissimo dal club azzurro ma con un problema non da poco: è extracomunitario. Il Napoli non può bruciarsi lo slot perché ha una priorità. Reperire un attaccante centrale che rimpiazzi Milik o Mertens (o addirittura entrambi). Molti profili professionali seguiti da Giuntoli in quel reparto sono extracomunitari (Azmoun molto gettonato) non solo comunitari. Quindi prima di trattare Everton (fino ad oggi 3 telefonate informali col suo agente Gilmar (che ha da poco divorziato con Claudio Vigorelli) ma nulla di più. Napoli bloccato fino a che non deciderà chi ingaggiare in prima linea. Everton è valutato da esterno offensivo sinistro del 4-3-3. Non una priorità giocando Insigne. Rimpiazzarebbe il partente Younes".