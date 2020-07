Venerato a CN24: "Gli agenti di Osimhen hanno scelto il Napoli, ma il ragazzo deve rimuovere gli ultimi dubbi. Nell'affare con il Lille non ci sarà Ounas"

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Osimhen è rimasto molto colpito dal Napoli, gli agenti hanno scelto già la destinazione che è quella azzurra. Hanno preso questa decisione perchè tra due o tre anni potrà spiccare il volo in club top. Ritengono sia un errore accettare nell'immediato top club ora perchè farebbe panchina. Il ragazzo viene da un mese particolare, si sente un po' frastornato per le vicende familiari. Oggi andrà a Capri per vedere De Laurentiis: l'entourage si augura che questa chiacchierata possa essere importante e decisiva affinché il ragazzo rimuova gli ultimi dubbi. Il discorso economico non è stato affrontato in maniera definitiva, verrà approfondito dopo il sì dell'attaccante. Ad oggi, nonostante l'entusiasmo e tutto, Osimhen non ha detto ufficialmente sì alla proposta. Quando l'entourage spinge verso un club, 9 volte su 10 l'assistito segue questo consiglio. Gli agenti della punta tifa Napoli. La prossima settimana ci sarà colloquio con il Lille, bisogna aspettare solo la volontà di Osimhen. Non vedo problemi sul discorso economico. I francesi non sono interessati ad Ounas che quindi non rientrerà nell'affare"