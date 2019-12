Venerato a CN24: "Gattuso-Napoli, accordo totale con De Laurentiis! Firmerà non appena sarà raggiunto l'addio di Ancelotti"

Notizie Calcio Napoli - Novità in vista tra Carlo Ancelotti, Aurelio De Laurentiis ed il Napoli? Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24.

“Sono ore di attesa per Rino Gattuso nella sua villa di Gallarate: c'è l'accordo totale con Aurelio De Laurentiis.

Dettagli limati stamattina, inseriti bonus e rispettive clausole di rescissione del contratto di 18 mesi.

Non appena sarà raggiunto accordo con Ancelotti, potrà firmare il contratto: in attesa lo studio legale dell'avvocato Grassani, ci vorranno 48 ore per redigerlo e consegnare alla Lega Calcio”