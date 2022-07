Venerato a CN24: "Dybala al Napoli? Ecco cosa mi ha rivelato l'entourage"

Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante Speciale Calciomercato trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Dybala? Ho contatti atavici con l'entourage che mi ha detto che Napoli piazza gradita ma fanno valutazioni di ordine economico. Non ci siamo da questo punto di vista e nemmeno con i diritti d'immagine. Chi lavora con Dybala mi dice che non cederà niente sui diritti d'immagine. da parte del Napoli non mi è arrivata mai una apertura totale"