Venerato a CN24: "Due telefonate tra James e Ancelotti, dal Napoli filtra una dead-line. Raiola non vuole Lozano in azzurro"

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Le notizie dalla Colombia non trovano conferme dall'Atletico Madrid e dall'entourage del ragazzo. Gli spagnoli si sono palesati con Mendes, ad James potrebbe fare posto Correa che interessa al Milan. Ci sono state due telefonate tra Ancelotti e James nell'ultima settimana, il mister gli ha fatto capire in sostanza che: lui è convinto che il ragazzo stia bene con lui e non ha dubbi sul proprio rendimento. Quando James gli ha palesato che l'Atletico è pronto a spendere subito 40 milioni mentre il Napoli no, Ancelotti gli ha garantito che se venisse in prestito verrebbe riscattato. Il Real dovrebbe allungare contratto a James per consentirgli sul famoso prestito con diritto di riscatto al Napoli, ma gli spagnoli vogliono garanzie con una sorta di obbligo camuffato garantito da una scrittura privata. Sul rendimento di james ci ha messo bocca e faccia Ancelotti. Nulla è stato ancora deciso, dal Napoli mi dicono che prima di un mese è difficile possa arrivare la fumata bianca. Il Napoli c'è e Ancelotti crede molto in questa operazione. De Laurentiis sa che non può chiudere con diritto di riscatto a 30 milioni, ora bisogna muoversi e capire fino a dove si potrà spingere. Il real, per accontentare gli azzurri, dovrebbe fare tre passi in dietro. Magari il Napoli può fare il prestito da gratuito ad oneroso ed alzare la cifra del riscatto. Lozano? Raiola non vuole portare il calciatore al Napoli per i rapporti non positivi con De Laurentiis. Pepè preferisce andare altrove in una big europea. Icardi? Dall'entourage mi arrivano segnali di una presenza del Napoli anche se non in modo pressante. Non so se Ancelotti chiamerà il ragazzo che non ha mai detto no al Napoli, ma Wanda ha una corsia preferenziale con la Juventus. In cuor suo se Mauro potesse scegliere opterebbe per l'azzurro: un amico in comune gli ha detto che i tifosi chiedono di lui a Dimaro ed è rimasto colpito da questo affetto. E' una pista che non va trascurata. Mario Rui resta al 100%, potrebbe fare anche il centrocampista alto a sinistra. Hysaj? Bisogna aspettare, per ora resta"