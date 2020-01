Venerato a CN24: "Distanza economica fra Napoli e Politano, balla più di un milione! L'Inter chiede 25 più Llorente in prestito, la risposta di Giuntoli"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato della RAI, ha rilasciato un virgolettato a CalcioNapoli24.it riguardo il futuro di Matteo Politano:

"C'è distanza economica con gli agenti di Politano, questo filtra dall'incontro con Giuntoli: gli agenti chiedono da 2.5 milioni a scalare fino a 3 milioni per 4 anni e 6 mesi. Giuntoli offre 1.8 milioni più bonus. Va trovato quindi l'accordo definitivo anche con l'Inter, ma Giuntoli è disposto a migliorare offerta di 2 milioni più obbligo di riscatto fissato a 18 e con l'inserimento anche 2 di bonus. Ausilio aveva chiesto 25 più il prestito secco di Llorente. 'No' secco del Napoli che non intende inserire lo spagnolo nella trattativa. Fumata grigia quindi dopo il primo vertice. In attesa delle mosse della Roma, il Napoli tratterà Politano fino a venerdì sera".