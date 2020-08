Venerato a CN24: "Contatti Giuntoli-agente Reguilon, definito l'ingaggio! Da trovare la formula giusta con il Real Madrid, ecco la strategia del Napoli"

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24 con gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa legata a Sergio Reguilon:

"Lunga call-confence tra Giuntoli e Kia Joorabchian (agente del terzino). Reguilon non pone ostacoli al Napoli (ma questo vale anche per la Lazio ed alcuni club di Premier). Tuttavia ci sono ancora problemi tra il club azzurro e il Real Madrid: il ds Giuntoli anche poche ore fa ha ribadito all'agente del terzino sinistro che non intende acquistarlo a titolo definitivo ma solo in prestito ( secco o al massimo con diritto). Definito nel frattempo l'ingaggio: il ds azzurro ha offerto 2.5 più bonus annui al giocatore che prima di firmare per gli azzurri dovrebbe allungare il suo contratto col Real Madrid se passa l'idea del prestito. Nel frattempo Giuntoli sonda altri profili".