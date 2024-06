Un gesto di Gyokeres ha scatenato la fantasia dei tifosi del Napoli, ecco cos'è successo

Calciomercato SSC Napoli - Difficile credere che possa sbarcare al Napoli nell’immediato futuro, ma Viktor Gyokeres, centravanti dello Sporting protagonista dell’ultima stagione si è avvicinato agli azzurri in un certo senso.

Gyokeres ed il...Napoli

Viktor Gyokeres ha messo il famoso “mi piace” alla pagina “433” che annunciava l’accordo raggiunto tra Napoli ed Antonio Conte:

"Un cuore che non è passato inosservato e che ha scatenato la fantasia dei tifosi azzurri. 29 reti in 33 presenze nel campionato portoghese e 43 gol e 15 assist in 50 partite in tutte le competizioni: Gyokeres fa gola a mezza Europa e per convincere lo Sporting ci vorrà una cifra monstre", difficilmente può essere un obiettivo reale per il Napoli secondo la Gazzetta dello Sport.