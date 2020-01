Sky - Il Napoli valuta i difensori infortunati, potrebbe arrivare un altro rinforzo: la situazione

Calciomercato Napoli. Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato, trasmissione televisiva in onda su SkySport24. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Qualche cosa il Napoli potrebbe ancora fare sul mercato al di delle trattative di Rrahmani, Amrabat e Kumbulla dell'Hellas Verona. Younes potrebbe andare in prestito, Tonelli andrà via alla Sampdoria. Io credo che il Napoli così come la Juventus valuterà i calciatori infortunati in difesa e se non dovessero recuperare potrebbero esserci altri interventi sul mercato".