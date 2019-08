Ultimatum ADL, risposta Icardi entro mercoledì per bruciare la Juve! Intesa con Inter e Wanda

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi dall'edizione in edicola di TuttoSport sul caso Icardi che ha le ore contate. Questione di incastri, soluzioni, vie di fuga. Mauro Icardi, da tempo fuori dai progetti dell’Inter, vuole la Juventus. Maurito non ha cambiato idea e tanto lui quanto Wanda Nara - l’attivissima moglie-agente - hanno intenzione di mantenere la parola data in tempi non sospetti al ds juventino Fabio Paratici. Il fatto che Icardi non si sia ancora accasato altrove dimostra come il bomber argentino voglia tenere fede al patto dei mesi scorsi. Il tempo, però, stringe. E, più che la sirena di fine mercato, a mettere fretta alla coppia Icardi-Wanda Nara - e alla Juventus indirettamente - è l’ultimatum del Napoli. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis, con l’uscita di scena della Roma (i giallorossi hanno rinnovato il contratto di Dzeko), è l’unico piano alternativo ai bianconeri preso in considerazione dal 26enne centravanti ex Sampdoria e Barcellona

Mercato Napoli, ultimatum ADL a Mauro Icardi