ULTIM'ORA - SKY: summit Kvaratskhelia-Napoli positivo! Georgiano ben disposto, i dettagli

Calciomercato Napoli - Kvaratskhelia-Napoli, le ultime sul rinnovo di contratto del giocatore georgiano. Ormai ci siamo ed è tutto pronto per quello che può essere il nuovo contratto con il blitz in Germania della SSC Napoli.

Calciomercato Napoli: rinnovo Kvaratskhelia, le ultime da Sky

Viaggio positivo quello del Napoli a Dusseldorf per Kvaratskhelia. De Laurentiis, Chiavelli e Manna hanno ribadito al procuratore e al calciatore la centralità nel progetto. C'è distensione e fiducia. Il georgiano è ben disposto. Non è stato ancora chiuso nulla, ma solo un primo passo.

Questi gli aggiornamenti di Manuele Baiocchini all'edizione Sky Calciomercato:

"Siamo in attesa di conoscere i risultati di questo blitz di De Laurentiis e Manna per incontrare Kvaratskhelia in persona o magari anche l’agente e suo padre.

Il Napoli vuole chiudere il discorso definitivamente per il rinnovo del contratto, Kvaratskhelia se lo aspetta da tanto tempo. C’è grande tentazione di Kvara per la maxi offerta del PSG, ma ieri in conferenza Conte ha spento qualsiasi voce di mercato.

Dopo aver quasi risolto la questione Di Lorenzo ora ADL e Manna sono volati in Germania per risolvere anche Kvaratskhelia".