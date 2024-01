Ultim'ora Sky - Samardzic-Napoli, avanza la trattativa con il padre-agente: spunta un indizio!

Calciomercato Napoli: va avanti la trattativa che potrebbe portare all'arrivo di Lazar Samardzic in azzurro. Il tedesco classe 2002 potrebbe essere il rinforzo degli azzurri in questo mercato di gennaio: andrebbe a prendere il posto di Elif Elmas, ceduto ufficialmente al Lipsia nei giorni scorsi, e sarebbe importante da subito considerando anche l'assenza di Anguissa, causa Coppa d'Africa.

La novità delle ultime ore sono i colloqui della SSC Napoli con il padre di Samardzic. Lo racconta Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport:

"Il tema in questo momento sono gli accordi con gli sponsor legati ai diritti d'immagine del calciatore. Una questione che, come noto, rappresenta da sempre un focus centrale nelle trattative del Napoli e di Aurelio De Laurentiis.

Dunque è questo il punto su cui occorre trovare un accordo in queste ore, più che l'ingaggio del calciatore o la cifra del cartellino. Da vedere i potenziali sviluppi, ma il fatto che sul tavolo ci siano già i diritti d'immagine è un chiaro indizio di come le negoziazioni stiano andando avanti positivamente alla ricerca di un'intesa totale.

La scorsa estate Samardzic era stato al centro di un'altra trattativa, molto lunga e poi conclusa con un nulla di fatto, per il suo passaggio all'Inter. In questa stagione con la maglia dell'Udinese ha messo insieme un totale di diciassette presenze in Serie A, con anche due gol segnati e due assist serviti".