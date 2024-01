Ultim'ora Sky - Rilancio per Dragusin al Genoa: nuova offerta Napoli, la risposta del difensore

Calciomercato Napoli - Nuova offerta arrivata oggi dai partenopei per Radu Dragusin, ma in questo momento è destinato all'estero: è questa l'ultim'ora della redazione di Sky Sport. Col calciatore che avrebbe deciso di trasferirsi all'estero, in bilico fra Tottenham e Bayern.

Dragusin: nuova offerta Napoli, la risposta

Radu Dragusin è il grande protagonista di questo mercato invernale. Intanto, oltre all'offerta nuova del Napoli, è arrivata l'offerta importante del Bayern Monaco. E Gianluca Di Marzio ha appena scritto:

"Come già anticipato, il Tottenham ha trovato un accordo con il Genoa per l'acquisto del difensore, ma un nuovo inserimento del Bayern Monaco potrebbe nuovamente cambiare la situazione. Il club rossoblù e il Tottenham hanno trovato un accordo per il trasferimento a Londra di Dragusin sulla base di 24 milioni più 6 di bonus e il prestito di Spence al Genoa. Oltre al club inglese, però, anche il Bayern Monaco vuole Dragusin e ha presentato un'offerta al club rossoblù. Ora, quindi, la decisione spetta allo stesso Dragusin, che dovrà scegliere per quale squadra giocare. Queste saranno ore decisive per il futuro del difensore centrale. L'inserimento del Bayern ha riaperto la "partita" e entrambi i club stanno facendo il massimo sforzo per acquistare Dragusin. Nella giornata di oggi (martedì 9 gennaio) anche il Napoli ha fatto un nuovo tentativo per Dragusin, aumentando a più riprese la propria offerta. Il giocatore, però, sembra ormai deciso a trasferirsi all'estero".