Ultim'ora Sky - Rafa Marin al Napoli, domani si chiude! Arriva a titolo definitivo con recompra del Real Madrid: le cifre

Ultime notizie calciomercato - Colpo in difesa per il nuovo Napoli di Antonio Conte: è in arrivo Rafa Marin dal Real Madrid, come difensore centrale di prospettiva. Il difensore quest'anno ha giocato in prestito all'Alaves.

Dell'accordo imminente fra Napoli e Real Madrid per Rafa Marin, ne parla Gianluca Di Marzio a Sky Sport durante lo speciale mercato 'Calciomercato - L'Originale':

"Prosegue ad oltranza la trattativa per Rafa Marin tra Napoli e Real Madrid, trattativa proseguita anche oggi. E che domani mattina dovrebbe chiudersi. Arriverà a titolo definitivo intorno ai 10-12 milioni di euro, si sta strutturando la formula definitiva e quindi domattina ci si aspetta la chiusura. Ci sarà la recompra da parte del Real Madrid nell'accordo. Si tratta di un classe 2002, è quindi anche un investimento per il futuro".

Ulteriori dettagli, arrivano dal sito di Gianluca Di Marzio, con le cifre e la formula dell'accordo Rafa Marin-Napoli: