Sky - Il Chelsea ci prova subito per Mertens! Pronti 6-7mln, il Napoli vorrebbe tenerlo in prestito fino a giugno

Notizia clamorosa di mercato Napoli, secondo quanto scritto sul proprio sito dal giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio:

"Il Chelsea fa sul serio per Dries Mertens, attaccante belga classe 1987 in scadenza di contratto con il Napoli a fine giugno. Accelerata importante quella del club inglese, che ha avviato i contatti con le parti con l’obiettivo di provare a raggiungere un accordo definitivo. Nonostante la volontà di rimanere e proseguire la sua avventura al Napoli da parte di Mertens, l’attaccante belga potrebbe fin da subito trasferirsi al Chelsea. Gli inglesi sono pronti a pagare un indennizzo da 6/7 milioni di euro per averlo fin da subito: il Napoli non ha ancora dato l'ok, anzi vorrebbe venderlo e tenerlo in prestito fino a giugno. Soluzione però scartata dal Chelsea"

Si attendono aggiornamenti: secondo quanto riportato da Sky Sport il Chelsea sarebbe pronto a pagare un indennizzo da 6-7 milioni di euro, il Napoli non ha ancora risposto definitivamente, anzi la volontà del club azzurro - che non incontra il favore dei Blues - sarebbe quella di tenerlo in prestito fino a giugno.