ULTIM'ORA SKY - Gattuso-Fiorentina è già finita: i dettagli e il motivo

Ultimissime calciomercato Serie A - Gattuso-Fiorentina, è già finita l'avventura dell'ex allenatore del Napoli a Firenze. Ad annunciarlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, tramite il suo sito ufficiale:

Lo scorso 25 maggio Gennaro Gattuso è stato ufficializzato come nuovo allenatore della Fiorentina ma adesso si sta per consumare un divorzio anticipato, dopo appena 22 giorni dall'annuncio.

Non ci sono ormai più margini di dialogo: le parti stanno definendo a livello legale l’uscita. Alla base della rottura ci sarebbero delle problematiche nate dalle valutazioni di mercato fatte dal club relative ai giocatori proposti di Jorge Mendes (che è anche il rappresentante di Gattuso). La Fiorentina, infatti, preferirebbe fare investimenti più contenuti rispetto a profili come quello di Sergio Oliveira del Porto. Insomma, le parti non sono riuscite a risanare le frizioni e il lavoro di Gattuso a Firenze è già terminato.