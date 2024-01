ULTIM'ORA Sky - Fatta per Traore al Napoli: domani a Roma per le visite mediche

Calciomercato Napoli - Hamed Junior Traore è pronto a tornare ufficialmente in Italia, dove vestirà la maglia del Napoli. Accordo con il Bournemouth per un prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro circa. Intanto ci sono aggiornamenti da Sky Sport sul trasferimento.

Napoli: visite mediche per Traore

Ormai è fatta per il trasferimento di Traorè a Napoli, domani, come confermato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il giocatore sarà in Italia per svolgere le visite mediche a Roma alla clinica di Villa Stuart e poi firmare l'accordo col Napoli.