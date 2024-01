ULTIM'ORA - Popovic vicino alla firma col Napoli! Dall'entourage: "Chiusura possibile"

Ultime notizie calciomercato Napoli - Arriva un'importante aggiornamento per quel che riguarda l'affare Matija Popovic, giovane difensore classe 2006.

Perché dal Sky Sport DE, il giornalista esperto di mercato Florian Plettenberg scrive:

"Napoli, attualmente in pole position per ingaggiare Matija Popovic . La firma potrebbe avvenire presto. Il Bayern è entrato in corsa e ha presentato un contratto a lungo termine molto redditizio. Freund lo vuole ancora. Il 18enne era determinato ad unirsi al Bayern. Ma l'entourage prova a portarlo al Napoli. Previsto poi il prestito al Frosinone".

E arrivano conferma dal collega di Calciomercato.it, Marco Giordano che addirittura scrive:

"Aggiornamento Napoli: definita "'possibile" la chiusura ad horas di Matija Popovi? da chi sta curando la trattativa. Il Napoli è pronto a superare la concorrenza del Bayern e fare l'operazione in sinergia con il Frosinone (che possiede lo slot libero per l'extracomunitario)".