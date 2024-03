Ultim'ora: Meret fino al 2025! Il Napoli ha attivato la clausola di prolungamento contrattuale

Calciomercato Napoli, ultim'ora: prolungamento contrattuale per Alex Meret! Lo annuncia il giornalista Fabrizio Romano su Twtter. Come già anticipato dall'agente di Meret, il Napoli ha deciso di attivare la clausola per il prolungamento contrattuale fino al giugno 2025.

Rinnovo Meret

Si tratta di una clausola già contenuta nel contratto di Meret, che consente al Napoli di prolungare automaticamente il contratto nel caso in cui il calciatore avesse raggiunto il 70% di presenze stagionali, soglia raggiunta da Meret nell'ultima partita.

Come riporta Fabrizio Romano, "i colloqui seguiranno nei prossimi mesi visto che Meret non lascerà il contratto a svincolo. Nuovo accordo da concordare o potrebbe essere venduto quest'estate". Dunque, scongiurata l'ipotesi di addio a parametro zero, resta da capire se andranno in porto le trattative per la stipula di un nuovo contratto o se Meret sarà ceduto.