Kvaratskhelia ha parlato con Luis Enrique! L'Equipe annuncia: accettata l'offerta del PSG

Calciomercato Napoli, il Paris Saint-Germain insiste per Khvicha Kvaratskhelia! Anche oggi L'Equipe, il più importante quotidiano sportivo francese, fornisce nuovi aggiornamenti sulla trattativa in corso sotto traccia tra il PSG e l'attaccante georgiano del Napoli, considerato la priorità del calciomercato parigino dopo la cessione di Mbappé. L'Equipe non ha alcun dubbio in tal senso:

"Kvaratskhelia è la priorità di Luis Enrique e Luis Campos"

PSG su Kvaratskhelia

La dirigenza del PSG vuole potenziare innanzitutto la corsia di sinistra e Kvaratskhelia è considerato un'ala sinistra perfetta negli schemi del club. Ma anche quella più costosa. Tuttavia L'Equipe è sicura:

"Kvaratskhelia ha già accettato di trasferirsi a Parigi, le trattative contrattuali sono quasi concluse. Il suo entourage ha incontrato il direttore sportivo Luis Campos e Kvaratskhelia ha già parlato con l'allenatore Luis Enrique"

Il Napoli però non ha alcuna intenzione di lasciar partire Kvaratskhelia. De Laurentiis proverà a rinnovare il contratto del georgiano. Il PSG da parte sua spera che il Napoli non riesca a vendere Victor Osimhen alle cifre sperate, così da essere più avvantaggiati nella trattativa per Kvaratskhelia, convinti che il Napoli debba necessariamente fare una cessione importante in estate.

A Parigi vi assicuriamo che non disperaremo di trovare una soluzione, senza dover spendere un prezzo elevato.