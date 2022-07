Calciomercato Napoli - Ultim'ora in casa Napoli: il coreano Kim Min-jae è appena sbarcato in Italia. Partito stamattina da Lisbona dov'era in attesa della fumata bianca definitiva, il 25enne è sbarcato in questi minuto a Roma in direzione Villa Stuart dove sosterrà le visite mediche. Da lì diventerà un nuovo giocatore azzurro raccogliendo la pesante eredità di Kalidou Koulibaly.