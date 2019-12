Dall'Inghilterra - Manchester City, Guardiola può andare via a fine stagione! Spunta la clausola

Notizie calcio - Guardiola lascia il City? Pep cancella le festa di Natale e spunta una clausola per un eventuale addio anticipato! E' questa la clamorosa notizia riportata da Sky Sport nelle ultime ore. Con 14 punti dal Liverpool capolista in Premier League, festa di Natale cancellata. Guardiola non sta vivendo uno dei suoi momenti migliori sulla panchina del Manchester City. Secondo la stampa inglese ci sarebbe una clausola per l'addio anticipato alla fine della stagione.

Guardiola

Guardiola Manchester City, addio anticipato

Come rivela il Daily Mail Guardiola potrebbe anche lasciare i citizens già a giugno 2020 nonostante il suo contratto scada nel 2021. Questo addio anticipato sarebbe possibile grazie a una clausola presente nel suo contratto, che permetterebbe all'allenatore di terminare il rapporto di lavoro con il Man City un anno prima della scadenza naturale se il club non si ritenesse soddisfatto di determinati risultati ottenuti in stagione.