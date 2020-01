UFFICIALE - Tonelli è della Samp: il difensore presente all'allenamento [FOTO]

Calciomercato Napoli - L’arrivo a Genova la scorsa notte e adesso subito in campo per il primo allenamento. Lorenzo Tonelli infatti sarà tra pochi minuti in campo per sostenere la prima seduta di lavoro con la Sampdoria, mentre nel pomeriggio sosterrà le visite mediche per conto del club blucerchiato. Telenovela dunque terminata, con Sampdoria e Napoli che dopo settimane di trattative hanno raggiunto un accordo totale per il ritorno in blucerchiato del difensore classe 1990 con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 2.5 milioni di euro più bonus. In allegato la foto pubblicata dal sito di Gianluca Di Marzio