UFFICIALE - Roma, risolto il contratto del direttore sportivo Massara

E' un momento a dir poco turbolento per la Roma che, dopo una stagione a dir poco complicata, deve ricostruire. Oltre alla questione legata al tecnico, adesso la dirigenza dovrà rimpiazzare anche il direttore sportivo dal momento che è stato risolto consensualmente il contratto di Frederic Massara. Questo il saluto del presidente Pallotta:

"Desidero ringraziare Ricky per l’instancabile lavoro svolto all’AS Roma e per essere stato sempre dedito alla causa del Club. Nel corso delle sue due esperienze con noi, ha sempre operato con la massima professionalità e oggi gli auguriamo tutti il meglio per il futuro".